<임명>

◆지역본부장

▲수도권동부 권오훈 ▲수도권서부 최상철 ▲서남권 채석 ▲동남권 한윤식

<전보>

◆부장·실장

▲기획조정실 이철우 ▲재무회계부 김성수 ▲준법경영부 박주량 ▲정보보호부 하철훈 ▲정책모기지부 이영태 ▲유동화자산부 강용문 ▲신탁자산부 이재헌 ▲디지털금융부 곽태호 ▲주택보증부 박광길 ▲주택연금부 손진국 ▲채권관리부 손정주 ▲ICT전략부 양기범 ▲ICT운영부 명성용 ▲업무지원부 강승모 ▲인사부 오혜숙 ▲리스크관리부 김윤수 ▲조사연구실 송완영 ▲홍보실 송문석

◆지사장

▲서울중부 유승찬 ▲서울남부 주창로 ▲서울북부 류수복 ▲서울동부 민병우 ▲경기북부 장대혁 ▲강원서부 전경환 ▲강원동부 김중민 ▲서울서부 우병국 ▲부산 김정기 ▲경북 김병민 ▲경남동부 김석준 ▲경남서부 강재언 ▲제주 임태완 ▲광주 서정훈 ▲대전 신일용 ▲세종 이인항 ▲충남 최혁신 ▲전남 정용준

