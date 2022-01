中경제·공급망 여파에…경기 전망 2개월 연속 '부정적'

전경련 조사, 2월 BSI 전망치 99.7 기록

제조업 94.8로 부진…美 물류난·中 경제불안 영향

[아시아경제 이혜영 기자] 중국의 경기불안과 글로벌 공급망 사태가 장기화하면서 기업들의 경기 전망이 2개월 연속 악화한 것으로 나타났다. 특히 중국 수출 비중이 큰 반도체 업종 영향으로 전자·통신장비 전망이 7개월 만에 부정적으로 돌아섰다.

전국경제인연합회는 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 실시한 2월 기업경기실사지수(BSI) 전망치가 99.7를 기록했다고 26일 밝혔다.

BSI가 100보다 높으면 전월대비 긍정적 경기 전망을, 100보다 낮으면 전월대비 부정적 경기 전망을 뜻한다.

중국의 경기둔화, 공급망 교란, 국제원자재 가격 고공행진 우려가 지속되면서 올 들어 2개월 연속 기준선 100을 하회하는 양상이다. 2월 전망치는 1월(96.5)에 비해 상승했지만 글로벌 경제 이슈가 불확실성을 키우면서 여전히 100을 넘어서진 못했다.

업종별로는 제조업과 비제조업간 경기 전망이 엇갈렸다. 제조업의 2월 BSI는 94.8로 부진한 반면 비제조업은 105.7을 기록했다.

제조업의 경우 주요 교역국인 중국의 경제불안이 영향을 끼친 것으로 전경련은 분석했다. 특히 대중국 수출 의존도가 60% 이상인 반도체 업종 영향으로 전자 및 통신장비(94.4) 전망은 지난해 7월 이후 처음 100선 밑으로 떨어졌다. 전자 및 통신장비 업종의 BSI는 지난해 8월 121.7을 기록한 이후 올해 1월까지 6개월 연속 100을 넘었지만 이번 조사에서는 부정적 전망으로 돌아섰다.

앞서 세계은행은 올해 중국의 경제성장 전망치를 기존 5.4%에서 5.1%로 하향 조정했고 골드만삭스 역시 기존 4.8%에서 4.3%로 내리는 등 중국 경기에 대한 시장의 불안감을 반영했다.

비제조업의 경우 여가·숙박 및 외식(85.7)은 오미크론 확산 등 여파로 부진했지만, 설 명절 특수에 대한 기대감으로 대형마트 등 도·소매(114.6) 산업이 기준선을 크게 상회하면서 업종 전체 전망치를 끌어올렸다.

부문별 2월 BSI 전망치는 수출(97.7), 자금사정(94.3), 채산성(94.3), 재고(104.3) 등 4개 부문이 부진했다. 재고 부문은 100 이상일 경우 부정적 답변(과잉 재고)을 의미한다. 반면 내수(100.9), 투자(102.3), 고용(102.0) 등 3개 부문은 긍정적으로 전망됐다.

전경련은 기업들의 수출(97.7) 전망이 부진한 데 대해 한국의 양대 수출국인 중국의 공급망 불안과 미국의 물류난을 지목했다.

중국은 베이징 동계올림픽 개막을 앞두고 정부가 고강도 방역조치를 펼치면서 기업들이 항구 봉쇄 가능성 등을 우려하는 상황이다. 2위 수출국인 미국의 경우에는 해상 컨테이너 비용이 급등하는 등 물류난이 지속되고 있다.

관세청에 따르면 지난해 12월 기준 미국행 해상 운임비는 전년 동월보다 서부행은 3.7배, 동부행은 3.6배 상승했다. 그만큼 기업들의 비용 부담이 커졌다는 뜻이다.

채산성과 자금사정(각 94.3)이 부정적 전망을 보인 것에 대해 전경련은 원자재 수입물가가 급등한 가운데 올해 1월 기준금리 인상 등으로 기업들이 채산성과 자금조달 여건 악화를 우려하고 있다고 분석했다.

추광호 전경련 경제본부장은 "최근 국제원자재 가격의 고공행진이 지속되는 가운데 공급망 차질, 물류난 등 기업들의 경영환경이 갈수록 악화되고 있다"며 "정부는 기업들이 직면한 어려움을 타개해나갈 수 있도록 원자재 수급 안정, 해외자원 개발, 물류 지원 등을 강화해야 한다"고 지적했다.

