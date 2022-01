[아시아경제 공병선 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 33,900 전일대비 1,650 등락률 -4.64% 거래량 1,153,337 전일가 35,550 2022.01.25 15:30 장마감 관련기사 한화솔루션, 에이치씨씨홀딩스 주식회사 설립 위해 1조3630억원 규모 자회사 지분 처분한화솔루션, 1조3630억원 규모 계열사 에이치씨씨홀딩스 주식회사 지분 취득 결정이구영 한화큐셀 대표이사, 제14대 한국신재생에너지협회장 취임 close 은 임원 지급을 위해 3억원 규모의 자기주식 8927주 처분을 결정했다고 25일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr