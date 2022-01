동명대, 4년 연속 대학일자리센터 최고등급 우수대학 선정

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동명대학교가 고용노동부의 '2021년도 대학 일자리센터 운영 성과평가'에서 가장 높은 등급인 '우수' 대학에 4년 연속 선정됐다.

대학 일자리센터 사업은 지역 청년의 고용 촉진을 위한 진로, 취업, 창업 지원역량 우수대학을 지원하는 정부 사업이다.

동명대는 대학 일자리센터를 중심으로 ▲메타버스 플랫폼을 이용한 혁신적 취업특강 ▲전문 컨설턴트의 온·오프 밀착 컨설팅 ▲온라인취업특강·해외취업특강 ▲중소기업현장학습 ▲6개대학연합컨설팅 취업캠프 등 취업지원 프로그램을 시행하고 있다.

이와 함께 여대생커리어특강, 심층상담, AI모의면접·AI자소서 컨설팅, 면접의 신, 취업동아리, 굿인플루언서 등도 운영 중이다.

신동석 대학 일자리센터장은 “코로나19로 취업이 어려운 시기지만 ‘취업 명문’으로서 재학생에게 더 실효성 큰 취업 지원을 할 것”이라며 “재학생과 졸업생의 일자리 확대를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

동명대는 앞서 지난해 '2021 한국대학신문 대학 대상 ‘취창업역량 부문 우수대학’에도 선정됐다.

