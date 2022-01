美 F-35 전투기, 남중국해상서 항모 착륙중 추락...7명 부상

[아시아경제 이현우 기자] 미국의 주력 스텔스 전투기인 F-35 전투기가 남중국해상에서 훈련 도중 항공모함 착륙에 실패해 추락하면서 7명이 부상당한 것으로 알려졌다.

24일(현지시간) 미 해군 태평양 함대는 이날 성명을 통해 남중국해상에서 훈련 중이던 F-35C 전투기 1대가 USS 칼 빈슨 항공모함에 착륙 도중 추락해 7명이 부상당했다고 밝혔다. 조종사는 다행히 비상탈출에 성공했으며, 갑판에서 부상당한 6명의 인원도 3명은 항모에서 긴급 치료를 받았고, 다른 3명은 인근 필리핀 마닐라의 의료시설로 보내졌으나 모두 상태가 안정적인 것으로 알려졌다.

미 태평양 함대는 성명에서 "기내 작은 사고가 원인으로 보이며, 현재 자세한 사고원인은 조사가 진행중"이라고 전했다. 이번 사고는 특히 F-35 전투기 중에서도 항모 함재기용으로 제작된 F-35C 전투기에서 발생한 첫번째 사고라 전세계적인 관심을 받고 있다.

특히 F-35C 전투기는 지난해 8월 칼 빈슨 항모가 미 샌디에이고에서 출항할 때 처음으로 항모배치돼 주목을 받았던 기종이다. 당시 제조사인 록히드 마틴사는 "이번 배치는 미국 해군 항공 역사상 처음으로 스텔스 전투기가 항공모함에 작전적으로 배치된 것"이라고 자평했다.

이번 사고의 원인에 대해 F-35 전투기를 이미 구매한 국가들 뿐만 아니라 주문한 국가들도 관심이 높아질 것으로 예상되고 있다. F-35는 현재 일본, 한국, 영국, 호주, 이탈리아, 노르웨이, 네덜란드, 이스라엘을 포함한 미 동맹국 및 파트너들이 광범위하게 운용하고 있다.

