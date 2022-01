사랑받는 시민의 발 되겠다! … 부산시, ‘동백택시’ 이용자 서비스 강화

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시는 지역화폐 기반 택시 호출 플랫폼 ‘동백택시’의 정착을 위해 이용자 서비스를 대폭 강화한다.

부산시와 지역택시업계가 협력해 지난 12월 1일 정식 출범한 동백택시는 출시 50여일 만에 하루 호출 건수 8000콜, 가입 택시 1만5304대를 돌파했다.

동백택시 가입률은 부산 시내 실제 운행 중인 택시가 2만여대임을 고려하면 75% 수준이다.

지난해 12월 말 코로나19 확산 차단을 위해 사회적 거리두기 정책이 강화된 시점부터 가파르게 증가하던 하루 호출 건수는 완만한 증가세로 바뀌었다.

이용자 서비스 개선은 부산시가 동백택시에 대한 시민의 지속적인 관심을 유도하기 위해 선제적 조치에 나선 것이다.

시는 동백택시 이용시민의 불편 사항을 대대적으로 점검해 호출 시 승객위치 파악 불량, 우회경로 안내 등 시스템 문제가 대다수의 불편 사항임을 확인했고 3월 말까지 시급히 개선할 수 있도록 조치했다.

동백택시가 원활히 안착할 때까지 불편 사항 점검 회의도 매달 1회 개최할 예정이다.

시스템 개선이 진행되는 3월까지 쿠폰 이벤트를 확대해 기존 동백전 가입자 대상으로 지급하는 웰컴 쿠폰 3000원과 동백 택시 1회 또는 3회 이용고객에게 호출 감사쿠폰 3000원을 각각 추가로 지급한다.

자세한 쿠폰 사용 방법은 부산시 카카오 채널에서 확인할 수 있다.

시민의 이용 편의를 위해 동백택시 이용 홍보영상도 배포한다. 영상에는 개그우먼 송이지의 동백택시 체험기, 동백 앱으로 동백택시 이용 방법, 할인쿠폰 사용방법 등이 담겨 동백택시 탑승 경험이 없는 시민도 영상으로 동백택시에 대해 알 수 있도록 했다.

박형준 부산시장은 “시민 목소리에 더 귀 기울여 동백택시가 시민의 발로 사랑받도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr