[아시아경제 조인경 기자] 롯데월드타워를 운영하는 롯데물산은 설을 앞두고 24일 서울 송파구청에 '복(福) 나눔 쌀'을 전달했다. 송파구청장 집무실에서 진행된 이번 전달식에 류제돈 롯데물산 대표와 박성수 송파구청장 등이 참석했다.

쌀은 25~26일 송파구 관내 소년소녀가장과 홀몸노인 등 돌봄이 필요한 1004세대에 전달된다. 롯데물산은 2014년부터 매년 설과 추석에 송파구 관내 돌봄 이웃에 쌀을 전달, 현재까지 누적 1만8299세대에 지원했다.

류제돈 롯데물산 대표이사는 "코로나19와 한파로 어려운 시기를 보내시는 송파구 돌봄 이웃에게 저희가 준비한 작은 마음이 따뜻한 위로와 응원이 되길 바란다"고 말했다.

