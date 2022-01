[아시아경제 문혜원 기자] 큐로 큐로 015590 | 코스피 증권정보 현재가 463 전일대비 11 등락률 -2.32% 거래량 879,038 전일가 474 2022.01.18 15:30 장마감 관련기사 큐로, 여수공장 188억에 매각큐로, 외국인 14만 2697주 순매수… 주가 0.0%《시선집중》 우주산업, 여행산업에 관심 가져야 close 는 지난해 연간 개별기준 잠정 영업이익이 -157억4671만원으로 전년 동기 대비 적자전환했다고 18일 공시했다.

같은 기간 매출액은 805억2898만원으로 35.5% 감소했다. 순이익은 -121억4180만원으로 13억4047만원에서 적자전환했다.

회사 측은 코로나19 영향으로 플랜트사업 발주물량 감소와 공사 중단에 따른 충당금 설정 등으로 실적이 악화됐다고 밝혔다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr