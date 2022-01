[아시아경제 김혜민 기자] 건설주택포럼은 18일 서울 코엑스 컨퍼런스룸에서 정기총회 및 창립 25주년 기념식을 열고 유재봉 KR스포츠 대표이사를 16대 회장으로 선임했다.

유 신임 회장은 취임사를 통해 "16대 집행부는 포럼 활성화를 위해 주거복지 분야의 연구를 확대하고 회원 간 네트워크 강화를 통해 젊어지는 포럼을 만들 것"이라고 포부를 밝혔다. 이어 "시대의 변화를 선도하는 전문가로서 활동영역을 확장하는데 심혈을 기울이겠다"고 강조했다.

한편 이날 총회에서는 이상근 명예회장이 국토교통부장관 표창을 수상했다. 이문기 전 행정중심복합도시건설청장과 김이탁 청와대 국토교통비서관은 자랑스러운 건주인상을 수여받았다. 권준명 무궁화신탁 대표, 김상욱 한토이앤씨 대표, 최정구 아름다움 대표, 한정택 15대 회장에게는 공로패를 수여했다.

