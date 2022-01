[아시아경제 문혜원 기자] 커피빈코리아는 ‘하동녹차 민트 티’, ‘하동녹차 민트 라떼’, ’제주 유기농 작설’ 등 신규 티 음료를 출시했다고 18일 밝혔다.

하동녹차 민트 티는 하동에서 생산된 고품질 녹차와 최고급 대만산 우롱티가 상큼한 민트잎과 혼합돼 깊은 맛을 낸다.

하동녹차 민트 라떼는 ‘하동녹차 민트 티’에 초콜릿 파우더와 저지방우유가 들어간 달콤한 티 라떼로, 녹차, 민트, 초콜릿, 우롱의 균형감 있는 다채로운 맛을 선사한다.

제주 유기농 작설 티는 국내 유기농으로 재배된 제주 녹차 중에서도 참새의 혀처럼 작고 가는 어린 찻잎만을 채취한 것으로 우려내 싱그럽고 은은한 향을 내는 최고급 차다.

커피빈코리아에서는 이번 신음료 출시를 기념해 시즌 음료 가운데 1종 이상 주문 시 퍼플스탬프를 2배로 적립하는 혜택을 제공하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr