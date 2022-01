레고랜드 코리아 리조트, 4D '레고 무비' 영화관 선공개

[아시아경제 김유리 기자] 레고랜드 코리아 리조트는 인기 애니메이션 '레고 무비' 시리즈를 오감으로 즐길 수 있는 4D 영화관 '팰리스 4D 시네마(Palace 4D Cinema)'를 선공개했다고 18일 밝혔다.

'팰리스 4D 시네마'는 미니 피겨 캐릭터의 모험을 주제로 하는 '레고 무비' 시리즈의 4D 영화를 선보인다. 상영관에는 총 497석이 마련됐으며 대형 스크린과 입체 사운드 스피커를 갖췄다. 영화의 시청각적 효과뿐만 아니라 물, 바람, 거품, 인공 눈 등의 다양한 특수 효과를 더해, 어린이와 가족 관람객들의 오감을 자극하고 몰입감을 한층 더 높여준다.

팰리스 4D시네마에서는 레고 시티 4D 시리즈 중 하나인 '추격하는 경찰관!'이 상영될 예정이다. 영화는 주인공인 경찰 미니 피겨가 범인을 쫓는 장면을 약 10여분 간 실감나게 다룬다. 보트로 물살을 가르거나 옥상에서 떨어지는 장면에서는 실제로 물과 바람 효과가 들어가, 주인공과 함께 역동적인 추격전을 펼치는 듯한 경험을 선사한다. 영화는 하루 6회 상영된다.

영화관은 레고랜드의 7개 클러스터 중 미니 피겨들이 사는 대도시인 '레고 시티' 구역에 있다.관람객들은 마치 번화가 속 실제 극장에 입장하는 듯한 기분을 느낄 수 있다. 극장 앞 설치된 전광판을 비롯해 외부 영화 포스터, 극장 앞 택시 등도 실제 극장 주변의 모습을 그대로 옮겨왔다.

한편 레고랜드 코리아 리조트는 강원 춘천 중도에서 오는 5월5일 문을 열 예정이다. 40여개의 놀이기구와 어트랙션을 갖춘 테마파크와 레고랜드 호텔 등이 들어선다.

자세한 내용은 공식 홈페이지 및 소셜 미디어 채널을 통해 확인 가능하다.

