[아시아경제 온라인이슈팀] 웹툰 '여신강림' 작가 야옹이가 각선미를 자랑했다.

야옹이는 최근 자신의 인스타그램에 하트 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 야옹이는 다리를 명품 재킷과 가방, 신발을 착용하고 포즈를 취하고 있다. 특히 남자 친구로 알려진 웹툰 작가 전선욱과의 셀카가 시선을 끌었다.

동료 웹툰 작가 전선욱과 공개 열애 중인 야옹이는 싱글맘이라는 사실을 밝혀 화제가 된 바 있다.

