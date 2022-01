[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 클라라가 생일을 맞아 일상을 공개했다.

클라라는 최근 자신의 SNS에 "It’s my #BIRTHDAY"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 클라라는 몸매가 드러나는 망사 스타킹에 검은색 원피스를 매치해 관능적인 포즈를 취하고 있다. 이를 본 팬들은 "생일 축하해요", "예뻐요", "항상 행복하세요" 등의 댓글을 달며 화답했다.

한편 클라라는 지난 2019년 사업가 사무엘 황과 결혼했다.

