같은 아픔 없애야 … 안전보건공단, 광주 붕괴참사 대책회의 개최

전국 30개 기관장 회의, 원인 규명·현장점검 강화로 재발 방지

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 한국산업안전보건공단 안종주 이사장이 18일 전국 30개 일선 기관장과 광주시 동구 화정동 붕괴사고 대책 회의를 열었다.

안 이사장은 사고의 원인을 철저히 조사하고 전국 건설 현장에 안전 점검을 강화하라고 지시했다.

회의에서는 공단이 현재까지 진행한 조사 내용을 바탕으로 사고 원인을 살피고 일선 기관별 동종 재해 예방대책 마련 방안이 중점적으로 논의됐다.

공단은 11일 일어난 광주 화정동 붕괴사고에 관해 ‘사업장 대규모 인적 사고 현장 조치 매뉴얼’에 따라 사고 대응반을 구성하고 현장 기술지원과 사고조사에 집중하고 있다.

사망사고 발생위험이 큰 전국 고위험 건설 현장을 연중 중점 관리하고 HDC 현대산업개발 주요 시공 현장에 대한 고용노동부의 특별감독에 전문가를 파견해 지원하며 나머지 현장 실태를 긴급 점검할 방침이다.

이날 사망사고가 빈번히 발생하는 공사 규모 50억원 미만 건설 현장에 대한 점검방안이 논의돼 최근 5년간 사망사고 다발 밀집 지역을 ‘레드존’으로 선정해 상시 순찰을 강화하기로 했다.

공단은 지난 12일 올해 첫 전국 현장점검으로 건설업과 폐기물 처리업 등 1074개 업종 현장을 조사해 599곳에서 1308건의 안전조치 미비를 지적하고 시정조치를 명했다.

올해도 현장점검이 날을 운영해 고용노동부와 함께 건설업과 제조업의 추락·끼임 핵심 위험요인을 집중적으로 점검할 계획이다.

중대 재해 처벌법 시행을 앞두고 현장 조기 안착을 위한 지원 준비상황을 점검해 안전보건 관리체계 구축에 어려움을 겪는 제조·기타업종 2000개소와 건설·화학업종 등 1500개소에 관한 컨설팅을 했다.

추락·끼임 등 재래형 사고 예방을 위한 시스템 비계, 사다리형 작업 발판 등 유해·위험시설 개선 비용 지원에 지난해 943억원보다 늘어난 1197억원의 예산을 현장에 지원한다.

위험 기계와 위험공정 개선 비용을 지원하는 ‘안전투자 혁신사업’은 대상을 확대해 사업장당 최대 1억원을 지원할 방침이다.

안종주 이사장은 “광주 붕괴사고 같은 안타까운 일이 다시는 일어나지 않도록 철저하게 현장을 조사하고 원인을 밝혀낼 것”이라며 “현장 소통 중심의 재해예방 활동으로 산재 사고사망자를 줄이는 데 획기적 전환점을 마련하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr