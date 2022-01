‘맥스’ 간판교체 롯데마트, 창고형 할인점 몸집 키운다

상반기 4곳 새로 열고 기존 지점 간판 바꿔 총 6곳

단독상품 50% 이상 확대 명품·컨템포러리도 선보여

축산매장 대표상품 수입육 상위 3% 품질 주력

상무점엔 300평 보틀벙커 … 다이소·한샘 등 킬러매장 오픈

지난해 20여개 매장을 정리하고 1조5000억원에 달하는 자산 유동화를 단행한 롯데마트가 리뉴얼을 통해 플래그십 매장 ‘제타플렉스’에 이어 창고형 할인점 ‘맥스(Maxx)’를 선보인다.

롯데마트는 19일 전주 송천점에 이어 오는 21일 광주 상무점, 27일에는 목포점 등 3개의 맥스 매장을 연달아 오픈한다고 18일 밝혔다. 오는 3월 오픈 예정인 창원중앙점까지 포함하면 1분기에만 4개의 맥스 매장을 새로 열고, 기존 운영하던 서울 영등포점과 금천점은 간판을 맥스로 바꿔 달며 상반기 총 6개의 창고형 할인점을 선보인다.

◆단독상품 50% 이상 확대= 맥스라는 이름은 ‘새로운 상품으로 최대치의 고객 경험을 제공하겠다’는 의미를 담았다. 롯데마트 맥스는 단독상품 비중을 현재 35% 수준에서 50% 이상까지 큰 폭으로 늘린다. 대표 상품으로 프랑스 냉동식품 브랜드 ‘티리에’의 알래스카 대구 튀김, 구운 가지 등 12개의 다양한 디저트와 요리를 선보이고, 독일 DM의 화장품 ‘발레아’도 판매한다. 원재료의 풍미를 살린 직영 빵집 1호점 ‘풍미소’와 치즈가 맛있는 피자인 ‘치즈앤도우’도 시그니처 상품으로 키울 계획이다.

30~40대 고객들이 선호하는 하이엔드 명품 브랜드부터 컨템포러리 브랜드까지 최신 트렌드 상품도 선보인다. ‘휘슬러’ ‘WMF’ 등 유명 쿠킹웨어부터 유럽산 도자기와 같이 고급 매장에서만 구매할 수 있었던 상품을 합리적인 가격에 제안한다.

‘단위당 가격은 저렴하지만 대용량이라 비싸다’는 창고형 할인점 이용 고객들의 주요 불만 사항을 반영, 상품 규격에 있어서도 고정 관념을 탈피한다. 무조건적인 대용량 상품보다는 3~4인 가족 중심의 용량으로 구성하는 등 보다 합리적이고 최적화된 용량과 가격을 제안해 나갈 계획이다.

롯데마트 관계자는 “축산 대표 상품군인 수입육, 양념 소불고기의 경우 많은 양이 부담스러워 구매를 망설이는 고객들이 없도록 포장된 양을 타 창고형 할인점의 70% 수준으로 낮추고 평균 가격대를 팩당 4만~5만원 이내로 최적화해 구매 편의와 가격 경쟁력을 함께 높였다”고 했다.

◆전문점과 연계, 원스톱 쇼핑= 롯데마트 맥스의 가장 큰 경쟁력 중 하나는 축산 매장이다. 창고형 할인점의 주력 상품군이 축산, 그중에서도 수입육인 만큼 상위 3% 품질의 미국산 프라임 등급 소고기와 마블링이 뛰어난 호주산 곡물비육 소고기를 주력으로 선보인다. 가치소비 트렌드에 맞춰 창고형 할인점에서는 처음으로 국내산 동물복지 돼지고기를 판매하고, 닭고기 냉장육 또한 전 상품을 동물복지 인증상품으로 구성했다. 케이지프리(방사사육) 계란도 연중 안정적으로 구매할 수 있다.

하이마트와 다이소, 한샘, 보틀벙커 등 카테고리 킬러 매장도 함께 오픈한다. 고객이 한 번 방문해 원스톱 쇼핑이 가능하도록 해 상품 수가 한정적이던 기존 창고형 할인점이 갖고 있던 한계를 극복해 나갈 계획이다. 이달 21일 오픈하는 맥스 상무점에는 올 4월까지 300평 규모의 와인 전문매장 ‘보틀벙커’가 문을 연다.

강성현 롯데마트 대표는 “맥스는 30~40대 젊은 고객을 주요 타깃으로 새로운 경험과 가치 소비를 선호하는 라이프 스타일에 맞춰 상품을 구성했다”며 “누구나 방문할 수 있는 창고형 할인점으로서 지역 명소가 될 수 있도록 가성비(가격 대비 성능)에 가치를 더한 상품 제안에 집중하겠다”고 강조했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr