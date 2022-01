현대건설, ‘2021 USA 굿 디자인 어워드’ 수상

디에이치 라클라스 예술 시설물 ‘클라우드 워크’ 수상 쾌거

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 42,200 전일대비 1,650 등락률 -3.76% 거래량 369,312 전일가 43,850 2022.01.18 10:23 장중(20분지연) 관련기사 국민연금 새해 장바구니 'DB손보·현대건설'[클릭 e종목]"현대건설, 올해 뚜렷한 실적 개선…건설업종 최선호주"현대건설, 실적 정상화 기대감…업종 내 최선호주 유지 close 은 ‘2021 USA 굿 디자인 어워드’에서 ‘디에이치 라클라스’의 예술 시설물 ‘클라우드 워크 파빌리온(이하 클라우드 워크)’으로 본상을 수상했다고 18일 밝혔다.

'USA 굿 디자인 어워드'는 1950년부터 개최된 세계에서 가장 오래된 디자인 공모전으로서 미국 시카고 아테네움 건축 디자인 박물관과 유럽 건축·예술·디자인·도시연구센터가 협력해 심사한다. 현대건설은 이번 공모전에서 국내 건설사 중 유일하게 수상하는 영예를 안았다.

서울시 서초구에 위치한 ‘디에이치 라클라스’의 조경공간에 설치된 예술 시설물 ‘클라우드 워크’는 세계적인 패턴 디자이너인 네덜란드 카럴 마르턴스(Karel Martens)와 한국의 건축가 최장원의 협업으로 탄생했다. 구름을 형상화한 모양으로 관상용 조각 작품이면서 쉼터의 기능을 한다. 디자인에 독특한 패턴이 있고 구조적으로 지상에서도 하늘의 개방감을 느낄 수 있도록 구현됐다. 앞서 지난해 미국 아키타이저 에이플러스 프로덕트 어워드를 수상해 작품성을 인정받았다.

현대건설은 하이엔드 브랜드인 디에이치 현장에 다양한 예술가들과의 협업 작품을 제안하고 있다. 영국 공간예술가 신타 탄트라와 협업한 디에이치 아너힐즈의 예술 놀이터(Tasted Flight)와 디에이치 포레센트의 외벽 특화, 그리고 세계적인 동화작가 앤서니 브라운의 세계 최초 놀이터인 디에이치 자이 개포의 '우리 아빠 놀이터' 및 박제성 교수의 미디어 게이트 'Tangent 22' 등이 대표적이다.

이 같은 노력으로 현대건설은 최근 세계 3대 디자인상인 'iF 디자인 어워드' 및 'IDEA 디자인 어워드'와 '세계조경가협회(IFLA)'에 선정되는 등 국내외 굵직한 디자인 공모전에서 잇따라 수상하며 시공능력 뿐 아니라 디자인 분야에서 세계적인 인정을 받고 있다.

현대건설 관계자는 "2021 USA 굿 디자인 어워드 수상으로 현대건설 아파트 작품들의 세계적 수준의 예술성을 다시금 인정받았다"며 "고객이 주거 공간에서 느낄 수 있는 일상 속 예술을 더욱 확대하기 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr