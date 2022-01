고창군, 대학진학축하금 등 다양한 교육지원 사업 추진

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군은 ‘자식농사 잘짓는 사람키우기’의 일환으로 대학진학축하금(1인 최대 100만원)과 책가방 구입비(10만원 상당)를 지원하는 등 다양한 교육지원 사업을 추진하고 있다고 18일 밝혔다.

책가방 구입비는 내달 11일까지 대학진학축하금은 내달 21일까지 읍·면 행정복지센터를 통해 대상자를 접수받는다.

지원대상은 현재(1월 1일) 군에 주민등록이 돼 있으며, 고창지역 초등학교에 입학하는 신입생이 해당된다.

신청서를 접수 받은 후 군은 관내 초등학교로 입학 여부를 확인한 후 오는 3월에 신청계좌로 개별 지급할 계획이다.

대학진학축하금 대상자는 현재 본인 또는 보호자의 주민등록이 군으로 돼 있는 올해 대학 입학생이다.

지원자격은 고창군 관내 고등학교를 졸업하고 3년 이내에 대학(2년제 포함)에 진학한 자, 또는 고창군에 1년 이상 주민등록을 두고 고졸검정고시에 합격한 후 3년 이내에 대학(2년제 포함)에 진학한 자가 신청할 수 있다.

축하금은 고창군 전입기간에 비례해 100만원, 70만원, 50만원으로 차등 지급된다.

군 관계자는 “앞으로도 자식농사 잘 짓는 사람 키우기 정책을 지속 추진해 교육 경쟁력을 강화하고 지역인재 육성을 위한 교육복지 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr