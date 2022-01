덱스터스튜디오, '해적: 도깨비 깃발' 비주얼 구현

[아시아경제 이이슬 기자] '신과함께'·모가디슈' 등 비주얼을 구현한 덱스터스튜디오가 영화 '해적: 도깨비 깃발'에 참여했다.

덱스터스튜디오는 흔적도 없이 사라진 왕실 보물의 주인이 되기 위해 바다로 모인 해적들의 스펙터클한 모험을 그린 영화 '해적: 도깨비 깃발'의 시각특수효과(VFX)를 맡았다.

제작진은 바다, 섬, 동굴을 오가는 해적들의 기상천외한 모험을 관객들이 실제처럼 받아들일 수 있도록 완성도 높은 비주얼을 구현해 내고자 CG를 적극 활용, 500여 명의 인원이 약 1년간의 작업 기간을 거쳤다.

특히 배가 영화의 주배경인만큼 철저한 자료 조사를 시작으로 자연 다큐멘터리와 영상을 참고해 해저 화산 분출과 바다 위에서 내려치는 번개, 거대한 쓰나미 등 영화에서 벌어지는 볼거리를 담아냈고, 모든 요소들을 철저히 계산한 수많은 시뮬레이션을 거쳐 해적선을 뒤덮는 바다의 파도와 해일을 역동적으로 표현했다.

바닷속에서 펼쳐지는 수중 장면은 사전 시각화 작업인 프리비즈(Pre-Visualization) 시스템을 적극 활용하여 실제 고난도 수중 촬영의 시행착오를 최소화하여 생생한 수중 장면을 담았다.

불기둥, 번개섬 등 가상의 비주얼은 물론, 고래, 펭귄, 소 등 동물 크리처까지 모두 섬세한 CG 작업으로 완성했다.

'해적: 도깨비 깃발'은 오는 26일 개봉.

