파라다이스호텔·리조트, '설레는 설' 프로모션 실시

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스의 대표 호텔과 리조트는 설을 맞아 비대면 서비스를 포함한 객실 패키지, 고품격 선물세트 등으로 구성한 '설레는 설' 프로모션을 실시한다고 18일 밝혔다.

파라다이스시티는 1월28일부터 2월1일까지 설 연휴 기간 이용 가능한 '설레는 호(虎)캉스' 패키지를 한정 판매한다. 홈페이지 예약 시 파라다이스시티 내에서 사용 가능한 최대 30만원의 보너스 리조트 머니 행운을 잡을 수 있는 100% 당첨 '럭키 스크래치 이벤트'에 참여할 수 있다. 객실 키를 키오스크에 태그하면 이벤트 참여 및 당첨 여부를 확인할 수 있는 비대면 형식으로 진행된다. 조식은 거리두기를 감안해 연회장 그랜드볼룸에서 제공한다. 아이들을 위한 키즈 이벤트도 진행한다.

이외에도 ▲사계절 야외 온수풀, 실내형 테마파크 '원더박스', 플레이랩, 키즈존 이용(성인 2인, 어린이 2인 기준 1회) ▲힐링 스파 '씨메르', 피트니스(성인 2인 기준 1회) ▲'더 스파 앳 파라다이스' 20% 할인 ▲파라다이스 아트 스페이스 무료입장 등을 포함했다.

파라다이스호텔 부산은 프리미엄 설 선물 세트를 오는 31일까지 판매한다. 안심, 등심, 채끝, 꽃갈비살 등을 담은 명품 한우 미식 세트, 실속 있는 구성의 한우 정성 세트, 풍부한 향과 밸런스로 선물하기 좋은 와인 등을 준비했다. 자체 개발 디퓨저 '센트 오브 파라다이스', 파라다이스 부티크 베이커리 이용권, 쌍계 송이차, 산꿀 자연송이 등도 선보인다.

