GS샵, 라이브커머스 샤피라이브 ‘인기’…“주문액 8배 급증”

GS샵은 모바일 라이브커머스 '샤피라이브'가 독자 기술, 마케팅을 기반으로 큰 인기를 끌고 있다고 18일 밝혔다.

GS샵에 따르면 지난해 4월 개편을 단행한 샤피라이브는 지난해 말 기준 주문액이 약 550억원을 기록했다. 이는 지난해 5월부터 12월까지 약 8개월 간 주문액으로 이전 대비 8배 이상 성장한 것이다.

샤피라이브는 평일 방송횟수를 기존 하루 2회에서 13회까지 확대하면서 공격적인 마케팅을 펼쳐왔다. 특히 모바일 라이브커머스에 특성에 걸맞게 고객과의 상호작용이 강화됐다. 샤피라이브 생방송 시청자 수는 최대 8만명을 기록하고, 방송 1회당 고객 채팅 건수는 기존 최소 50건에서 최근 700건까지 1300% 폭증했다.

최근 GS샵은 GS네오텍과 협업을 통해 생방송 지연속도를 TV홈쇼핑 업계 최단시간인 1초대로 줄인 기술을 개발 및 적용했다. 또한 샤피라이브는 생방송을 시청하는 고객에게만 비밀코드를 깜짝 공개하고 있다. 이를 응모페이지에 입력하고 구매를 완료하면, 명품 등 스페셜 경품에 자동 응모된다. 샤피라이브 비밀코드를 지난해 10월 첫 도입한 후 시청자 수는 2배 이상 뛴 성과를 거뒀다.

GS리테일 관계자는 “라이브커머스 방송이 범람하고 있는 가운데 GS샵 샤피라이브는 방송 전문가와 기술, 마케팅의 결합으로 더욱 진화하고 있다”며 “고객이 새로운 쇼핑 경험을 누릴 수 있도록 더욱 큰 성장을 이뤄 나갈 것”이라고 말했다.

