[아시아경제 임혜선 기자] 농심은 스낵 신제품 ‘옥수수깡 하바나옥수수맛’을 출시했다고 18일 밝혔다.

하바나옥수수는 옥수수에 버터, 치즈, 파프리카 시즈닝 등을 뿌려 먹는 요리로 달콤하고 고소한 맛이 특징이다. ‘옥수수깡 하바나옥수수맛’은 통옥수수 형태에 매콤하면서도 고소한 단맛을 더한 제품이다. 동글동글한 옥수수알 모양으로 보는 재미는 물론, 입안에서 톡톡 터지는 식감까지 살렸다.

농심 옥수수깡은 2020년 '깡열풍'에 힘입어 선보인 제품이다. 1973년 출시한 고구마깡 이후 47년만에 선보인 새로운 깡스낵이라는 점에서 출시 초반부터 주목받았다. 옥수수깡은 출시 1년여 만에 매출액 100억원을 달성했다.

