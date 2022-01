현대그린푸드, 그리팅 ‘설 상차림 기획전’

[아시아경제 문혜원 기자] ?현대그린푸드는 케어푸드 전문 브랜드 ‘그리팅(Greating)’의 전용 온라인몰인 그리팅몰에서 오는 27일까지 ‘설맞이 한상차림 기획전’을 진행한다고 18일 밝혔다.

행사에서는 음식의 맛과 형태를 유지하면서 최대한 부드럽게 만든 연화식을 비롯해 건강반찬·국·영양밥 등 HMR(가정간편식) 제품 40여종을 5~20% 할인해 판매한다.

행사 제품은 ‘부드러운 소갈비찜(2만7000원)’, ‘버섯듬뿍잡채(8000원)’, ‘수제 육원전(동그랑땡, 1만800원)’, ‘녹두부침개(1만5700원)’, ‘연잎 영양밥(6000원)’ 등이 대표적이다. 회사 측은 “그리팅 제품은 시중에 판매되는 가정 간편식과 비교해 제주산 흑돈과 고사리 등 고급 식재료를 사용하고 영양소도 골고루 갖춘게 특징”이라며 “전자레인지와 후라이팬 등을 이용해 데우기만 하면 되는 등 조리도 편리하다”고 설명했다.

현대그린푸드는 연화식·보양죽·베이커리 등 인기 제품으로 구성한 선물세트 5종도 선보인다. 대표 상품은 부드러운 매운 소갈비찜·입에서 녹는 동파육·더 부드러운 바비큐 폭립 등 연화식 3종으로 구성된 ‘프리미엄 연화식 세트(8만1000원)’, 전복 내장죽·홍게죽 등 간편죽 제품 6종으로 구성된 ‘보양죽 세트(5만3500원)’ 등이다.

행사 상품을 포함해 그리팅몰에서 판매중인 상품은 서울·경기·인천 등 수도권 지역(일부 지역 제외)의 경우 오후 7시 이전에 주문하면 다음날 오전 7시 전까지 배송 받을 수 있다.

