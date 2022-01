NS홈쇼핑서 송해 만난다…'송해 송이송송 쌍화차' 출시 방송

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 오는 19일 오후 5시5분 '송해 송이송송 쌍화차'를 단독 출시 방송한다고 18일 밝혔다. 이번 방송에서는 '전국노래자랑'의 국민MC 송해가 직접 출연해 건강 비결을 알려준다.

'송해 송이송송 쌍화차'는 국내산 자연송이가 들어간 특제 쌍화차다. 송이버섯 향과 함께 숙지황, 당귀, 천궁, 황기, 작약, 계피, 감초, 생강, 호두, 호박씨, 대추, 해바라기씨 등을 담아 씹는 맛이 있는 전통 쌍화차의 맛을 즐길 수 있다. '송해 송이송송 쌍화차' 1포에 온수만 있으면 간편하게 쌍화차를 즐길 수 있다.

1포당 15g으로 35개들이 1세트 구성과 3세트 구성을 판매한다. 출시 기념 이벤트로 방송 중 NS홈쇼핑 온라인몰과 애플리케이션(앱)으로 구매시 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

전정진 NS홈쇼핑 TV건강식품개발팀 부장은 "쌍화탕을 간편하게 즐길 수 있도록 나온 '송해 송이송송 쌍화차'는 겨울철 건강관리에 도움을 준다"며 "영덕군산림조합에서 수매한 송이버섯을 더해 정성껏 만든 '송해 송이송송 쌍화차'로 건강한 겨울 나길 바란다"고 말했다.

