이노션, 비대면 화상 PT시설 ‘스튜디오 V’ 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 이노션 월드와이드는 코로나19 사태 이후 주요 기업과 해외 광고주 대응 등 비대면 프레젠테이션(PT)가 보편화될 것으로 보고 첨단 화상 PT시설인 ‘스튜디오 V(Virtual)’를 오픈했다고 18일 밝혔다.

스튜디오 V는 비대면 PT의 한계인 생동감과 몰입감을 충분히 잘 전달할 수 있도록 첨단 인프라를 구축한 게 특징이다. 특히 100인치급 사이니지를 활용하거나 대형 크로마키를 통해 프레젠테이션 촬영을 라이브로 중계할 수 있다. 비대면 PT 중에 발표자가 전면에 놓인 모니터를 통해 실시간으로 광고주와 커뮤니케이션도 가능하다. 사전 연습 촬영을 통한 디테일을 개선하는 등 PT 리허설도 지원한다.

스튜디오 V는 고도화된 화상회의 시스템도 갖췄다. 마이크를 켜면 카메라가 말하는 사람을 자동 추적할 수 있으며, 좌석 별로 전동 모니터도 설치돼 있다.

이노션 관계자는 “코로나19 팬데믹 이후에도 비대면과 온라인으로 소통하는 방식은 더욱 진화하고 유효할 것”이라며 “화상 PT 시설을 활용해 국내외에서 경쟁력을 한 단계 더 끌어 올리겠다”고 말했다.

