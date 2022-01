국민의힘 제주선대위 여성본부, 민속오일시장 민생투어 진행

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 국민의힘 ‘제주를 살리는 선대위’ 여성본부가 17일 제주시 민속오일시장을 시작으로 도내 전 지역 오일장 민생투어에 나섰다.

이날 제주를 살리는 선대위에 따르면 여성본부(본부장 김영라)는 이날 문성유 공동선대위원장과 여성위원 등 50여 명이 참가한 가운데 제주시 민속오일시장에서 피켓팅을 벌이고, 민심 경청 투어를 했다.

시장을 찾은 많은 도민과 시장 상인들은 여성위원들의 민생 현장 투어를 반갑게 맞이하기도 했다.

제주를 살리는 선대위 여성본부는 앞으로 서귀포와 한림 등 도내 오일시장을 차례로 방문하는 민생투어를 실시해, 지역 민심을 현장에서 경청하고 정권교체 분위기를 계속 확산하기로 했다.

오일장 민생투어는 정권교체를 바라는 50% 이상의 국민의 열망을 담아 50일 동안 계속하는 50-50 릴레이 캠페인의 일환이기도 하다.

