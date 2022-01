민주당 선대위 미래시민광장위원회 광주본부 19일 공식 출범

대선 승리 위해 본격 활동 돌입

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 선거대책위원회 미래시민광장위원회 광주본부가 오는 19일 출범식을 열고 대선 승리를 위해 본격 활동에 돌입한다.

17일 광주본부에 따르면 출범식에는 이해찬 민주당 상임고문, 조정식 미래시민광장 상임위원장, 이형석 미래시민광장 공동위원장 겸 광주상임본부장, 강행옥·피길연 공동본부장 등이 참석한다.

미래시민광장 광주본부는 이날 출범식에서 더불어민주당 이재명 대선 후보에 대한 시민지지 강화로 김대중·노무현·문재인 정부를 잇는 제4기 민주 정부 창출을 반드시 이뤄내겠다는 결의를 다질 예정이다.

이형석 미래시민광장 공동위원장 겸 광주상임본부장은 “20대 대선이 50일 앞으로 다가온 상황에서 호남의 선택과 결집이 중요해졌다”면서 “더불어민주당 이재명 후보에 대한 시민들의 지지를 강화로 반드시 제4기 민주 정부를 창출하겠다”고 말했다.

