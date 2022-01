中 ‘무관용 코로나 방역’ 여파에 “美 기업들 공급망 차질 우려”

전문가들 “중국, 향후 2∼3주 내 코로나 통제 못하면 공급망 차질”

[아시아경제 김희윤 기자] 코로나19 오미크론 변이 확산을 막기 위한 중국 정부의 '무관용 코로나 정책'이 계속되면서 미국 기업들 사이에 공급망 차질이 악화될 가능성에 대한 우려가 커지고 있다.

16일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 중국이 내달 베이징 동계올림픽 개막을 앞두고 오미크론 변이 확산 조짐에 다시 전면 봉쇄 정책을 시행하자 지난 2년간 공급망 문제를 겪으며 위기를 맞은 미국 제조업체들이 중국 내 공장과 항구 가동 중단을 우려하고 있다.

앞서 중국은 무관용 코로나 정책으로 서부 시안과 북중부 허난성을 중심으로 전체 인구의 1.5%인 2000만명 이상의 이동을 봉쇄했다. 홍콩을 통해 중국과 세계를 연결하는 항공편 중단 사례도 이어지고 있다.

NYT는 미국 기업들이 이미 운송시간 연장, 인력 부족과 함께 원자재와 선적 비용 상승으로 어려움을 겪고있어 공급망 문제까지 악화할 경우 큰 타격을 받을 수 있다고 지적했다.

전문가들 또한 중국이 다음날 동계올림픽 개막을 앞두고 더 강력한 코로나바이러스 원천 차단에 나설 경우 상품 흐름에 차질이 생길 수 있다고 경고했다.

중국의 광범위한 봉쇄가 확대되면 미국 전역의 공급망에도 영향을 미치게 된다. 이로인해 소비자 신뢰가 떨어지고 40년만에 최고치를 기록하고 있는 인플레이션을 악화시켜 바이든 행정부와 연방준비제도(Fed)에 부담을 줄 수 있다는 지적도 나온다.

크레이그 앨런 미중 무역 전국위원회(USCBC) 회장은 "중국이 코로나를 통제할 수 있느냐 없느냐는 정말 중요한 문제"라며 "만약 중국이 항구도시 봉쇄를 시작한다면 우리는 추가 공급망 차질을 겪게 될 것"이라고 말했다.

이에 바이든 행정부가 새로운 인프라법을 통해 국내 항구 개선 등에 170억 달러를 투입하는 등 국내, 해외 공급망 병목현상 완화에 힘을 기울이고 나섰지만 코로나19로 인한 인력 부족과 트럭 부족 등으로 국내 공급망 정상화도 어려운 상황이다.

현재 미국 제조업체들은 향후 중국의 오미크론 확산세가 심해질 경우 시안과 허난성에 내려진 봉쇄조치가 상하이와 톈진 등의 공장과 항만까지 확대될 가능성에 예의 주시하고 있다.

반도체 컨설팅 기업 인터내셔널 비즈니스 전략(IBS) 최고경영자는 "현재 봉쇄가 미치는 영향은 매우 제한적이지만 중국이 앞으로 2∼3주간 코로나를 통제하지 못할 경우 공급망이 큰 타격을 받을 것"이라며 "지금이 바로 티핑포인트 같은 순간"이라고 말했다.

