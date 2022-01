구미대 김기홍 교무처장, 국방부장관상 표창장 수상

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 구미대학교는 김기홍 교무처장(겸 군사협약학부장)이 e-MU(e-Military University) 학위과정 운영 발전에 기여한 공로로 국방부장관상 표창을 수상했다고 17일 밝혔다.

김 처장은 지난 2008년 국방부와 교육부, 7개 대학이 공동으로 e-MU를 추진함에 있어 교육시스템 구축과 온라인 수업용 콘텐츠개발, 한국공학교육인증원의 심사 통과를 주도했다.

그는 e-MU 전문학사 학위과정에 그치지 않고 4년제 정규학사 학위를 수여하는 e-MU 전공심화과정 학과를 2018학년도에 개설해 기술부사관의 정예화에 큰 역할을 했다.

김 처장은 “군사력은 첨단 기술력과 정보력을 바탕으로 빠르게 변화하고 있어 기술부사관들의 정예화는 매우 중요한 군의 과제”라며 “e-MU 학위과정 교육을 보다 체계적으로 발전시켜 최정예의 기술부사관을 양성할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr