대우조선해양은 17일 오세아니아 지역 선주와 2477억원 규모의 초대형 LNG 운반선 수주 계약을 체결했다고 공시했다.

계약기간은 오는 2024년12월31일까지이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr