글래드 여의도, 예비 신부 위한 '브라이덜 샤워 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 글래드 여의도는 예비 신부를 위한 '브라이덜 샤워(Bridal Shower) 패키지'를 오는 4월30일까지 선보인다고 17일 밝혔다.

글래드 여의도에서 이용할 수 있는 브라이덜 샤워 패키지는 결혼을 앞둔 예비 신부가 친구들과 함께 잊지 못할 순간을 기념할 수 있도록 기획됐다. 친구들과 함께 객실을 꾸밀 수 있도록 다양한 브라이덜 샤워 용품과 주류가 준비됐다.

패키지 혜택으로 '모엣&샹동 샴페인 1병'과 '스텔라 아르투아 맥주 4캔'을 기본으로 제공한다. 브라이덜 샤워 박스는 로즈 골드 색상의 브라이덜 샤워 페이퍼 가랜드와 벌룬 가랜드(라운드 풍선 30㎝ 26개, 라운드 풍선 10㎝ 10개), 빅 다이아몬드링 풍선 1개, 대형 샴페인 풍선 1개, 화이트 하트 풍선 1개, 꽃팔찌 등 다양한 파티 용품으로 구성됐다.

특별한 브라이덜 샤워를 위해 객실은 총 3가지 타입으로 준비됐다. 퀸 사이즈 침대와 싱글 침대가 준비된 '점보 트윈', 스몰 파티가 가능하도록 여유로운 공간이 준비된 '글래드 킹', 다이닝 테이블 세트와 싱크대, 전자레인지가 구비된 '글래드 하우스' 중에서 선택할 수 있다. 브라이덜 샤워 패키지 금액은 2인 기준이며 최대 3인까지 투숙 가능하다. 인원 추가 시 2만원(세금 별도)이 추가된다.

글래드 호텔 관계자는 "결혼을 앞둔 예비 신부를 위해 특별한 이벤트를 준비할 수 있도록 브라이덜 샤워 패키지를 기획하게 됐다"며 "서울 도심에서 합리적인 가격으로 브라이덜 샤워를 준비하고 예비 신부와 함께 소중한 추억을 만들어보길 바란다"고 말했다.

