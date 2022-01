국민 내의 '메리야스' 신화…한영대 BYC 회장 별세

[아시아경제 이승진 기자] 국내 내의 산업의 거목인 BYC 창업주 한영대 회장이 16일 오후 9시 별세했다. 향년 100세.

1923년 전북 정읍에서 5남1녀 중 셋째로 태어나 한 회장은 포목점 점원을 시작으로 자전거포, 미싱조립 상점 등을 운영하며 일찌감치 사업에 뛰어들었다. 이후 광복 1주년이 되던 1946년 8월 15일 BYC의 전신인 ‘한흥메리야스’를 설립해 내의 산업에 첫 발을 내디뎠다. 당시 한 회장은 더 이상 국민들이 추위와 비위생적인 환경에서 생활하지 않겠다는 목표로 메리야스 내의 생산 착수에 나섰다.

한 회장은 양말 편직기의 몸통을 키우면 내의도 생산할 수 있겠다는 아이디어에 착안해 5개월의 제작 기간을 거쳐 ‘국산 1호 메리야스 편직기’를 탄생시켰다. 편직기의 성능과 수를 증설했고 생산성을 비약적으로 높여 나갔다.

이후 한 회장은 국내 최초로 아염산소다를 활용한 표백기술을 개발해 백물 내의의 상징으로 자리잡은 ‘백양’ 상표를 출시했으며 대·중·소로 구별했던 속옷 사이즈를 4단계(85·90·95·100㎝)로 나누는 등 제품 규격화와 표준화를 정착시키는데 앞장섰다.

한 회장이 가장 강조했던 원칙은 ‘속옷 외길’, ‘품질 제일주의’ 정신이었다. 과거 미쓰비시 상사가 국내 시장에서 은밀히 샘플을 수거, 검토 후 BYC 제품의 품질을 높이 사 일본으로 수출을 제안했지만 한 회장이 ‘아직 수출할 만큼 우수하지 못하다’는 이유로 일언지하에 거절했던 것은 잘 알려진 일화다.

1985년 한 회장은 당시 백양의 간부 회의에서 수출 상품에 해외 유명 업체 브랜드를 부착하는 OEM(주문자 상표 부착) 방식을 유지할 것인지, 백양의 독자적인 브랜드를 앞세워 세계 시장에 진출할 것 인지에 대한 고민을 두고 대립하게 된다. 이사회 회부와 기립투표까지 진행된 이 안건에 대해 키를 쥔 한영대 회장은 고심 끝에 독자 브랜드 개발을 통해 백양 제품을 해외로 수출하는 길을 선택했다. 이 때 브랜드 ‘BYC’가 탄생하며 1996년 사명도 BYC로 변경한다.

이후 BYC는 1998년 한국투신이 선정한 ‘생존능력이 뛰어난 상장회사 28개社’ 10위 안에 선정됐으며 2000년에는 대한상의와 중앙일보가 공동제정한 제1회 새천년새기업상 부가가치 창출부문 수상자로 뽑혔다. 또한 능률협회가 주는 ‘최우량 기업상’, ‘최우수중견기업상’, ‘한국섬유대상’ 등을 수상하며 지속적으로 발전해 나갔다.

자녀 중에는 삼남인 한석범 신한방 대표가 1997년 BYC대표이사 사장에 올라 있다. 현재 손자인 오너 3세 한승우 상무가 경영 수업을 받고 있다.

빈소는 서울 여의도성모병원 장례식장 VIP 2호실이며 발인은 19일이다.

