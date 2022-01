‘경남 작은학교 살리기 사업’ 올해 공모 추진

면 소재 작은학교 3곳 모집, 45억원 지원…17일부터 내달 11일까지 접수

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경남교육청과 경상남도는 17일부터 다음 달 11일까지 ‘2022년 경남 작은 학교 살리기 사업’ 공모 신청을 받는다.

경남 작은 학교 살리기 사업은 소멸 위기의 작은 학교와 마을 간 상생 발전을 도모하는 사업이다.

경남교육청과 경남도, LH 간 협업으로 임대주택 건립, 빈집 정비, 정주 여건 개선, 일자리 지원뿐만 아니라 학교 교육환경을 개선해 특색있는 교육과정을 운영한다.

공모 대상은 도내 면 소재 작은 학교(초등학교) 및 지역(마을)이며, 공모 마감 후 14일부터 25일까지 현장 확인 및 심사를 거쳐 3개 학교를 선정할 계획이다.

선정된 학교와 지역에는 경남교육청, 경남도와 시·군에서 각각 15억원씩 총 45억원을 지원하며 한국토지주택공사에서는 임대주택 건립과 커뮤니티 공간 제공, 또 이에 따른 부대 사업비도 투자한다.

2021년 사업 대상지인 의령군-대의초, 함양군-유림초는 2월 말 입주를 목표로 LH 임대주택 총 20호를 건립 중일 뿐만 아니라 빈집과 통학로 정비 등 정주여건 개선도 함께 이뤄지고 있다.

사업 신청을 희망하는 시·군은 해당 교육청과 협의 후 경남도 통합교육추진단으로 관련 서류를 제출하면 된다.

이경구 정책기획관은 “LH의 지속적인 사업 참여를 통해 안정적인 이주와 정착지원이 이뤄질 것으로 기대하며, 경남교육청은 특색있는 교육과정 운영과 공간혁신을 통해 찾아오는 작은 학교가 실현될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

