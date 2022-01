흥남철수 피란민 품었던 '장승포'…도시재생 뉴딜사업 새단장

한국전쟁 당시 흥남철수작전의 도착지로 수많은 피란민을 품었던 경남 거제시 장승포가 도시재생 뉴딜사업으로 새단장을 한다.

국토교통부와 거제시는 장승포에서 저층 주거지 개선을 위한 주거지지원형 도시재생 뉴딜사업을 첫 준공한다고 17일 밝혔다. 이 사업은 저층 노후 주거지를 중심으로 집수리와 주민생활 밀착형 공공시설을 집중 지원하는 도시재생사업의 한 유형이다.

장승포는 한국전쟁 당시 흥남철수작전에서 피란민 1만4000명을 태운 메러디스 빅토리호가 도착한 마을로 피란살이의 삶과 애환을 간직하고 있는 곳이다.

1989년 장승포가 시로 승격 될 당시 만해도 옥포대우조선의 배후도시로 인구가 5만명에 이르렀던 적도 있으나 1995년 거제시에 편입되고 조선업이 침체되면서 사회·경제적으로 쇠퇴했다.

이에 국토부와 거제시는 정체돼 있는 장승포의 노후 주거지역에 새로운 활력을 불어넣기 위해 장승포항을 거점으로 도시재생 뉴딜사업을 추진했다.

장승포는 피란살이로 조성된 저층 주거지가 많은 만큼 자연경관을 활용한 생활 밀착형 공공시설을 중심으로 사업을 구성했다.

30년 이상 지난 노후주택 160동에 대해선 집수리와 지붕개량 사업을 진행하고 상습침수지역에는 배수관로와 역류방지시설물을 설치했다. 유휴부지 정비를 통해서는 장승포 피란민의 삶을 이야기하는 문화 산책로인 '송구영신 소망길'을 조성했다.

거제시는 18일 오후 2시 장승포항에서 도시재생 뉴딜사업 준공식을 개최한다. 변광용 거제시장은 "장승포가 도시재생 뉴딜사업을 기반으로 지역 공동체를 강화하고 지속가능한 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"고 강조했다.

김규철 국토부 도시재생사업기획단장은 "장승포 도시재생 뉴딜사업은 흥남철수 작전의 피란민들이 정착을 시작한 마을에서 진행된 사업"이라며 "선도 사업에 걸맞는 전국적인 모범사례가 될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

