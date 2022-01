"돈 몰리는 벤처펀드" 사상 첫 9조원 돌파…단일 최대 2810억

중기부 '2021년 벤처펀드 결성 실적' 발표

펀드 결성 금액 전년比 34% 증가 "역대 최대"

100억 이하 소규모 펀드 2.6배↑…42.6% 차지

최대 규모 펀드, 2810억 케이티비네트워크 운용

[아시아경제 김보경 기자] 지난해 신규 벤처펀드 결성 금액이 9조원을 돌파하면서 2년 연속 역대 최대 실적을 기록했다.

중소벤처기업부는 2021년 벤처투자조합(벤처펀드) 결성 실적을 분석한 결과, 지난해 벤처펀드 결성이 최초로 9조원을 돌파하면서 역대 최대 실적인 9조2171억원으로 집계됐다고 17일 밝혔다.

지난해 벤처펀드 결성실적은 전년 대비 34.0%(2조3363억원) 증가한 9조2171억원이다. 신규 결성 벤처펀드 수도 종전 역대 최다인 2020년(206개) 대비 2배 증가한 404개로 조사됐다.

분기별로 보면 1~4분기 모두 동분기 역대 최대 실적을 기록하며 증가세가 지속됐다. 특히 4분기에는 단일 분기 역대 최대 실적인 3조9046억원이 결성되며 9조원 돌파를 이끌었다.

100억원 미만의 소규모 펀드는 172개로 전년보다 2.6배 증가해 가장 큰 비중(42.6%)을 차지했다. 창업기획자의 펀드 결성이 활발하게 이뤄지는 추세도 나타났다. 2020년 창업기획자가 운용하는 벤처펀드 11개가 최초로 결성된 이후 지난해에는 약 3.7배(41개) 급증했다.

신규 결성된 벤처펀드의 출자자 현황을 살펴보면, 모태펀드 등 정책금융 부문 출자가 2조7429억원(29.8%), 민간부문 출자가 6조4742억원(70.2%)인 것으로 파악됐다.

지난해 결성된 1000억원 이상 벤처펀드는 21개이며, 결성금액은 총 3조 570억원으로 전체 결성금액의 3분의 1 수준이다. 21개 중에는 모태펀드 등 정책금융이 주요 출자자로 참여하지 않은 펀드도 3개로 나타났다.

지난해 결성 벤처펀드 중 두 번째로 큰 펀드인 '해시드 벤처투자조합2호'는 해시드벤처스가 운용하는 펀드로 순수 민간자금으로만 2400억원 규모로 결성됐다.

최대규모의 펀드는 케이티비네트워크가 운용하는 'KTBN 18호 벤처투자조합'으로, 500억원 규모의 모태펀드 출자를 받아 2810억원 규모로 결성됐다.

박용순 중기부 벤처혁신정책관은 "중기부는 지속적으로 제도를 보완해 제2벤처붐을 더 확산하되, 민간에서도 스타트업이나 투자자들 모두 벤처투자 생태계의 건전성에도 신경을 써야 할 시기"라고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr