탐앤탐스, 딸기쇼트케익 탐앤치노 등 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 탐앤탐스는 상큼함을 가득 담은 겨울 저격 시즌음료 ‘Be My Strawberry(비 마이 스트로베리)’ 3종을 출시했다고 17일 밝혔다.

먼저 딸기라떼는 본연의 맛과 향을 가득 품은 딸기 과육을 부드러운 우유에 담아 가볍고 상큼하게 즐길 수 있어 입맛을 자극하고 영롱한 비주얼에 시각적 즐거움도 잡았다.

딸기초코 탐앤치노는 딸기의 새콤함에 초코칩과 쿠키의 달콤하고 아삭한 식감이 합쳐져 조화로운 단맛을 즐길 수 있다.

딸기쇼트케익 탐앤치노는 부드러운 딸기쇼트케이크가 연상되는 비주얼과 맛을 구현한 신메뉴로 기분 좋은 한 모금의 매력을 완성해 냈다.

신제품 3종은 기존 음료 대비 딸기 함량을 높인 건 물론 최적의 맛과 당도를 위해 탐앤탐스만의 특별한 노하우가 담긴 베이스를 새로 개발해 적용한 것이 특징이다.

탐앤탐스는 스포츠용품 전문 브랜드 멜킨스포츠와 협업해 오는 31일까지 홈트레이닝 세트 증정 이벤트를 진행한다. 이벤트는 신제품 3종을 포함해 1만5000원 이상을 구매한 고객들을 대상으로 진행되며, 구매 영수증 하단 QR코드에 접속하여 응모하면 추첨을 통해 총 200명의 고객들에게 ‘멜킨스포츠 홈트레이닝 세트’를 증정한다.

