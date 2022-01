국민은행, 고등학생 교육 지원 'KB라스쿨' 입학식 실시

대학생 멘토 130여명과 예비 고1,2학년 학생 300여명 참여

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 청소년 교육을 지원하는 사회공헌 사업인 KB라스쿨 입학식을 진행했다고 17일 밝혔다.

KB라스쿨은 ‘즐겁게 공부하는 학교’라는 의미로 지난해 1월에 시작한 사회공헌 사업이다. 코로나19 상황에서도 청소년들이 안심하고 학습할 수 있도록 원격교육 플랫폼을 활용해 고등학생 교육을 지원한다. 유명 강사의 온라인 실시간 강의와 우수한 대학생 멘토의 1:1멘토링 및 정서함양을 위한 비교과 강의 등 다양한 프로그램을 청소년의 교육격차 해소를 위해 지원한다.

KB라스쿨의 새로운 시작을 알린 이번 비대면 입학식에는 대학생 멘토 130여명과 예비 고1,2학년 학생 300여명이 함께 참여했다.

KB국민은행 관계자는 “윤종규 KB금융그룹 회장이 신년사에서 밝힌 ‘사회와 환경, 이웃과 국민을 먼저 배려하고 존중하며 선한 영향력을 발휘하는 KB로 자리매김하자’는 의지에 따라 청소년들의 꿈을 향한 도전을 위해 국민은행이 함께 노력하겠다”고 전했다.

