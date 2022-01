코스맥스바이오, 로즈마리추출물 식약처 개별인정형 원료 허가

[아시아경제 임혜선 기자] 코스맥스그룹이 로즈마리추출물 활용 원료를 개별인정형 원료로 인정받았다. 코스맥스그룹은 개별인정형 원료 확대로 건강기능식품시장에서 소재 경쟁력을 강화한다.

건강기능식품 연구·개발·생산(ODM) 기업 코스맥스바이오(대표이사 박정욱)는 최근 식품의약품안전처(이하 식약처)로부터 ‘로즈마리추출물등복합물’ 원료에 대한 개별인정형 원료 허가를 받았다고 17일 밝혔다.

로즈마리추출물등복합물은 식약처에서 ‘자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강 유지에 도움을 줄 수 있다’는 기능성을 인정받았다.

로즈마리추출물등복합물은 로즈마리추출물과 마리골드추출물을 혼합한 원료이다. 로즈마리추출물엔 항산화 성분인 카르노솔과 카르노식에시드를 함유하고 있다. 마리골드추출물은 황반 색소 밀도 개선을 통해 눈 건강에 좋다고 알려진 루테인과 지아잔틴을 포함하고 있다. 로즈마리추출물등복합물의 일일 섭취량인 225 ㎎ 당 루테인 20 ㎎, 지아잔틴 1.5 ㎎을 함유하고 있어 주원료로 표시·광고할 수 있다.

코스맥스바이오는 지난 4년간 개별인정형 원료 전문회사인 대한켐텍 및 인도 카트라사와 함께 로즈마리추출물등복합물을 연구·개발했다. 실험 결과 피부 내 콜라겐 분해를 감소시켜 자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강에 도움을 준다는 점을 확인했다.

임상 실험에서도 피부 홍반 및 가려움증, 얼굴 주름이 유의미하게 감소하고 피부 투명도, 윤기 및 광채 등이 개선되는 결과를 보였다. 코스맥스바이오는 로즈마리추출물등복합물에 대한 국내 특허 등록을 마쳤다. 또 햇빛에 강하다는 의미를 담은 ‘선맥스(SUNMAX)’를 로즈마리추출물등복합물 원료의 브랜드로 상표 등록하였고 홍보할 예정이다.

코스맥스바이오는 향후 로즈마리추출물등복합물 원료를 사용해 다양한 제형을 제조해 소비자가 쉽고 편리하게 섭취할 수 있도록 공급할 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr