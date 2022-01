홈앤쇼핑 "홈쇼핑에서 보일러도 렌털한다"

린나이 친환경 IOT 콘덴싱 보일러 렌털 방송

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 린나이와 손잡고 보일러 렌털 방송을 한다고 17일 밝혔다. 올해 정부의 친환경 보일러 지원사업 규모가 작년 보다 두 배 이상 늘어나며 친환경 보일러에 대한 관심이 더욱 뜨거워지고 있다. 이에 홈앤쇼핑은 린나이 콘덴싱보일러 최고급 모델을 저렴한 가격에 구매할 수 있는 방송을 기획했다.

이날 오후 1시 30분 방송하는 '친환경 IOT 콘덴싱 보일러(PJX-9000 모델)' 3종은 에너지 효율 1등급으로 추가 절약모드에서 최대 14% 가스비 절약이 가능하다. 탄소 배출 최대 78% 감소, 질소산화물 최대 88% 감소 등 환경까지 생각할 수 있는 제품이다.

이번 방송에서는 ▲설치비·출장비 면제 ▲4년 무상 A/S ▲무상점검 케어 서비스 ▲폐보일러 무료 회수 서비스 등 혜택도 제공한다. 홈앤쇼핑 관계자는 "앞으로도 고객들이 착한 소비, 친환경 소비에 동참할 수 있는 아이템을 다양하게 기획하겠다"고 말했다.

