양천구, 2022 설맞이 기부나눔 캠페인 추진...성동구 카카오톡서비스 9800만원 지방세 환급

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 민족 고유의 설 명절을 앞두고 1월17일부터 2월7일까지 ‘2022 설맞이 기부나눔 캠페인’을 진행한다.

‘기부나눔 캠페인’은 각 가정에서 보관 중인 식품이나 생활용품을 기부받아 지역의 어려운 이웃들에게 전달함으로써 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 하기 위한 행사다.

참여를 희망하는 주민은 ▲쌀 ▲라면 ▲통조림 ▲가공식품 ▲음료 등 식품류와 ▲비누 ▲세제 ▲치약 ▲칫솔 ▲휴지 등 생활용품을 동 주민센터 및 각 동에서 선정한 거점기관 등에 마련된 나눔 박스에 기부하면 된다. 단, 냉동·냉장식품, 반찬류, 즉석식품 등 실온에서 변질될 수 있는 품목은 제외된다.

따뜻한 손길로 모인 기부 물품은 ‘양천구푸드뱅크·마켓센터’를 통해 지역의 어려운 이웃에게 전달될 예정이다.

구는 기업 중심에서 개인 중심의 나눔 문화를 널리 확산하기 위해 언제든 부담 없이 참여할 수 있는 기부 캠페인을 연중 상시 운영하고 있다. 참여를 원하는 개인이나 단체는 복지정책과 또는 양천구푸드뱅크 · 마켓센터로 문의하면 된다.

김수영 양천구청장은 “설맞이 기부 나눔 캠페인을 통해 복지사각지대에 놓여있는 우리 이웃이 넉넉하고 풍요로운 명절을 보낼 수 있도록 관심 있는 분들의 적극적인 참여 부탁드린다”고 말했다.

성동구(구청장 정원오)가 지방세 환급금 신청시 활용되는 ‘카카오톡 신청서비스’를 통해 9800만원을 구민들께 돌려준 것으로 알려졌다.

‘카카오톡 환급신청서비스’는 카카오톡을 통해 지방세를 환급받을 수 있는 서비스로 신청서 작성, 발송 등 기존의 절차없이 간편하게 신청할 수 있다.

편리하고 손쉬운 비대면 환급 신청방법으로 주민들로부터 많은 호응과 칭찬도 이어지고 있다. 납세자가 원하는 시간대에 편리하게 환급금을 수령하거나 1:1 채팅으로 지방세 환급 업무 이외 문의도 상담할 수 있어 구민들의 호응이 높았다. 특히 이용자 중 70% 이상이 업무시간 종료 후나 공휴일에 신청해 24시간 365일 연중무휴로 환급신청이 가능한 점에 높은 만족도를 보이는 것으로 나타났다.

주로 자동차세 연납 후 폐차나 소유권 이전 등 사유로 발생하는 지방세 환급금은 환급이 결정된 날부터 5년간 청구하지 않으면 소멸한다. 소액 환급금에 대한 낮은 관심과 절차의 번거로움 등 불편함을 해소하기 위해 지난해 카카오톡 환급신청서비스를 도입한 구는 카카오톡으로부터 사업자등록증 등 사용승인절차를 완료한 안전한 비즈니스 채널을 개설하고 간편하게 채널 접속을 할 수 있도록 QR코드도 만들었다.

행정안전부로부터 전국적으로 수요자 중심의 환급서비스 우수사례(2021년)로 소개됐던 ’성동구 카카오톡 환급신청서비스‘는 지난해 4756건의 환급신청 중 998건을 처리해 전체 처리율의 20%를 넘기며 최근 5년간 99.8%의 환급액 처리율을 가속시키고 있다. 올해는 지방세 소식을 안내하는 ‘이달의 지방세’를 운영하며 구민 편의를 더욱 높일 계획이다.

지방세 환급금 조회 및 신청은 카카오톡에서 ‘성동구지방세환급’을 검색하거나 QR 코드를 사용, 채널에 접속하여 서울시 지방세 환급금을 조회 후 채팅창에서 환급번호, 성명, 본인명의 은행 계좌번호만 입력하면 신청이 접수되며 근무일 기준 1~2일 이내로 입금이 완료된다.

정원오 성동구청장은 “카카오톡 환급신청 시스템은 납세자의 권익보호와 납세편의를 위한 시대에 발맞춘 세무행정서비스로 앞으로도 스마트 포용도시에 걸맞는 다양한 서비스가 납세자에게 제공될 수 있도록 지속적으로 노력할 것”이라고 밝혔다.

도봉구(구청장 이동진)가 온실가스 감축 및 미세먼지 저감을 위해 2022년1월부터 가정용 친환경보일러 4337대 교체를 지원한다.

가정용 친환경보일러는 ‘한국환경산업기술원의 환경표지 인증’을 받은 보일러로서 질소산화물(NOx) 발생량이 일반보일러의 1/8 수준이며, 열효율은 12%가 높아 온실가스와 미세먼지를 줄이는 효과가 있다. 친환경보일러의 구체적인 제품사양은 한국환경산업기술원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

지원 대상은 제조일로부터 10년 이상(2012년 12월 31일 이전 제조) 된 보일러를 친환경보일러로 교체한 도봉구민이며, 보일러 1대 당 일반가정은 10만 원, 저소득층은 60만 원이 지원된다. ▲취약계층(수급자, 차상위계층 등) ▲민간 보육원, 민간 경로당 등 민간운영 사회복지시설 ▲가정용보일러를 교체한 자(오래된 보일러 우선 지원) 순으로 지원, 매월 말까지 접수 후 우선순위에 따라 지원된다.

지원절차는 보일러 구매자가 보조금을 차감한 금액으로 공급자(보일러 대리점 등)와 계약 체결하고, 공급자는 구에서 보조금 지급을 확정받은 후 보일러를 설치하는 방법과 구매자가 보일러를 설치 후 보조금을 신청하는 두 가지 방법이 있다.

신청방법은 예산 소진 전까지 보조금 신청서 등 구비 서류를 준비, ‘도봉구청 환경정책과’를 직접 방문하거나 우편으로 접수하면 된다. 자세한 사항은 구 홈페이지 공지사항의 ‘2022년 가정용 친환경보일러 설치지원 시행 안내’를 참고하면 된다.

한편 친환경보일러 보급 사업은 도봉구가 2020년 9월에 수립한 '2050 도봉구 온실가스 감축 전략' 핵심 과제로 구는 2050년까지 지역 내 보일러를 100% 친환경보일러로 교체한다는 계획이다. 지난해 도봉구는 친환경보일러 총 4899대를 보급, 이산화탄소(CO2) 약 2700톤을 감축한 바 있다.

이동진 도봉구청장은 “친환경보일러로의 교체는 2020년부터 의무화됐다. 가정에 노후보일러가 있다면 이번 지원을 활용, 친환경보일러로 교체하시길 추천한다. 2050 도봉구 탄소중립에 구민들의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다“고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr