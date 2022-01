[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ CJ ENM=종속사 CJ ENM USA 9384억 규모 주식 취득 결정

◆ JTC=60억 규모 전환사채 발행 결정

◆ 유네코=공시불이행으로 불성실공시법인 지정

◆ 덕산하이메탈=269억 규모 자기주식 처분 결정...설비 증설 및 운영자금 확보

