이재명 "尹, 국민 분열적 언동…증오 부추기는 나쁜 정치의 전형"

"남녀갈등, 세대갈등 조장, 국민 편가르기 우려"

"서로에 대한 증오 부추겨 상대가 가진 작은 것 빼앗게 선동, 뒤에서 정치적 이득 취하는 나쁜 정치"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 15일 윤석열 국민의힘 대선후보와 이준석 대표를 향해 "국민 분열적 언동을 아무렇지도 않게 하고 있다"고 비판했다.

이날 이 후보는 페이스북에 윤 후보의 '여성가족부 폐지' 7글자 게시물을 캡처해 공유하고 "최근 선거를 보면서 여러 가지로 우려스러운 상황을 목도하게 된다. 남녀갈등, 세대갈등을 부추기는 것이 그렇다"며 이같이 말했다.

이 후보는 "이런 선거 전략은 이전까지 듣도 보도 못한 것"이라며 "속으로야 그런 생각을 한다 해도 차마 입 밖으로 얘기하지 못했던…정치, 선거에서 해서는 안 될 금기 같은 것이었다"고 말했다.

그는 "남녀갈등, 세대갈등 조장은 모두 공통점이 있다"며 "세상을 흑과 백으로만 나누고, 국민을 둘로 갈라놓는다는 점에서 제2의 지역주의나 다름없다"고 꼬집었다.

그러면서 "서로에 대한 증오를 부추겨 상대가 가진 작은 것을 빼앗게 선동하며 자신은 뒤에서 정치적으로 큰 이득을 취하는 나쁜 정치의 전형"이라고 쏘아붙였다.

이 후보는 "정치는 분열을 조장하는 대신 갈등을 조정하고 공동체를 통합해야 하는 역할을 해야 한다고 믿는다"며 "쉽지 않은 길처럼 보이지만 국민의 집단지성을 믿고 그 길을 가고자 한다"고 강조했다.

그는 "시간이 다소 걸리더라도 청년 세대와 국민 한 사람 한 사람의 문제로 접근해 분열을 해소하고 상처를 치유하는 역할을 하고 싶다"며 "국민통합의 길로 가겠다. 응원해 주십시오"라고 했다.

