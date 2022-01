윤석열 "가덕도 신공항, 화끈하게 예타 면제 시키겠다"

산업은행 무상 이전, 부울경 GTX 건설 추진 등

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 예비타당성 조사 면제를 통해 가덕도 신공항 조기 건설을 추진하겠다고 밝혔다. 또 한국 산업은행을 무상으로 이전하고, 부산·울산·경남 GTX(광역고속철도) 건설을 추진하겠다는 구상도 선보였다.

윤 후보는 15일 국민의힘 부산시당에서 선거대책위원회 필승결의대회를 열고 "가덕도 신공항, 이왕에 시작할 거면 화끈하게 예타 면제를 시키겠다"고 선언했다.

선거대책본부는 이날 보도자료를 통해 "적기 착공을 위한 기본계획 수립 용역비 반영과 절차 간소화를 위한 예타 조사 면제가 필요하다"면서 "동남권 메가시티 조성과 함께 지역 물류 기능 활성화와 산업 구조 변화에 대응한 지속성장 전략이 필요하다"고 설명했다.

윤 후보는 이날 KDB 한국 산업은행을 무상으로 이전하겠다는 구상도 밝혔다. 윤 후보는 "부산이 세계 최고의 해양 도시로, 첨단 도시로 발돋움 하려면 금융 자원이 뒷받침돼야 한다"며 "금융 산업 없이 이런 일을 이뤄낼 수 없다"고 강조했다.

부울경 GTX(광역고속철도) 건설 추진 계획도 밝혔다. 그는 "부울경 GTX 건설로 '부울경 30분 생활권 시대'를 갖게 하겠다"고 설명했다.

또 부산 북항 재개발 사업을 조속히 추진하고 '2030 월드 엑스포 유치'를 성공시키겠다는 공약도 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr