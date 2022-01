美 정부, 코로나 검사 키트 5억개 우편으로 국민에 무상 배부

오미크론 변이가 확산하는 가운데 이에 대응하기 위해 미국 행정부가 코로나19 검사 키트를 무료로 배포한다.

14일(현지시간) 뉴욕타임스는 미국 정부 고위 관계자의 발언을 인용해 오는 19일 코로나19 검사 사이트를 개설하고 코로나19 검사 키트 5억개를 우편으로 무상 배포한다고 밝혔다.

이는 바이든 대통령이 지난해 12월 정부가 가정용 신속 코로나19 검사 키트 5억개를 구매해 국민에게 무료로 배포하겠다고 했던 약속을 이행하는 것이다.

전날 바이든 대통령이 밝힌 검사 키트 추가 구매분 5억개를 더하면 전체 물량은 10억개가 될 예정이다.

검사 키트를 원하는 사람은 관련 홈페이지를 통해 신청해야 하며, 수량은 가구당 검사 키트 4개로 제한된다. 배송은 신청 이후 7∼12일이 소요된다.

다만 뉴욕타임스는 이 경우 실제 미국인들이 이 검사 키트를 받을 수 있는 것은 일러도 이달 말이 돼야 한다며 일부 지역에선 코로나19 확산의 정점을 지난 시점이 될 수 있다고 지적했다.

검사 키트 5억개의 구매와 배포에는 약 40억달러(약 4조7610억원)가 소요된다.

