설 명절에도 고객 안심하고 가락몰 이용할 수 있도록 방역 강화

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 문영표)가 운영하는 가락시장 가락몰은 청과, 수산, 건어, 축산, 식품잡화를 원스톱으로 구매할 수 있는 식품 종합 쇼핑몰로서 일반 쇼핑몰보다 신선하고 저렴하게 식재료 구매가 가능하다.

공사는 다가오는 설 명절을 맞아 전국적으로 확산세인 코로나19로부터 고객들이 안심하고 명절 선물, 제수용품 등을 가락몰에서 구매할 수 있도록 방역 강화에 더욱 힘쓰고 있다고 밝혔다.

공사는 가락몰 입주 종사자 전체 2600여명에 대해 가락시장 내 코로나19 선별검사소 설치 통해 매주 1회 PCR검사를 선제적으로 실시하고 있으며, 가락몰 내 모든 시설물에 대해 일일 방역실시 및 24시간 대응체계를 구축 · 운영하고 있다.

또 명절 전까지 가락몰 입주 종사자 백신 3차 접종률 70% 달성을 목표로 유통인 단체와 협력, 지속적인 홍보·계도 활동을 실시하고 있다.

아울러 코로나19가 의심되는 가락몰 종사자는 PCR검사 후 음성 확인 시 가락몰에 출입하도록 관리하고 있으며, 가락몰을 매일 방문하는 외부 구매업체를 대상으로 코로나19 방역지침 준수 홍보 및 현장 점검도 병행하고 있다.

이종육 가락몰운영팀장은 “가락몰은 신선하고 저렴한 농수축산물을 시민에게 제공하기 위해 조성된 식품 종합 쇼핑몰로 설 명절뿐 아니라 상시적으로 고객들이 코로나19로부터 안전하게 이용할 수 있도록 보다 철저하게 코로나19 확산 방지를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

