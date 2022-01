안다즈 서울 강남, '로맨스 앳 안다즈' 패키지 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 안다즈 서울 강남은 '로맨스 앳 안다즈(Romance at Andaz)' 패키지를 올 연말까지 선보인다고 15일 밝혔다. 조식, 스파클링 와인과 케이크, 배쓰밤 세트 등이 포함됐다.

로맨스 앳 안다즈 패키지는 객실 1박, '라퀴베메종' 배쓰밤 세트, 조각보 조식 2인, 객실 내 스파클링 와인 1병과 케이크 세팅, 레이트 체크아웃(오후 2시·일~목요일 체크인 기준), 주류를 제외한 미니바 무료 이용, 더 서머 하우스 실내 수영장·피트니스 센터 무료 이용, 스위트 투숙 고객 한정 유료 사우나 무료 입장 등을 담았다.

객실은 디럭스, 프리미엄, 안다즈 스위트, 발코니 스위트 중 선택 가능하다. 안다즈 객실 욕조에서 프랑스산 에센셜 오일과 엄선된 원료로 배쓰밤 형태의 라퀴베메종 입욕제로 피로를 풀 수 있다. 디오니소스와 아리아드네의 러브스토리를 바탕으로 한 라퀴베메종 배쓰밤 세트는 각각의 이름을 딴 두 종류가 제공된다.

패키지 예약 및 문의는 유선전화 또는 홈페이지를 통해 가능하다. 안다즈 서울 강남 관계자는 "감각적인 디자인이 돋보이는 객실에 라퀴베메종 배쓰밤 세트 기프트, 객실 내 스파클링 와인 1병과 케이크 등을 준비했다"며 "프라이빗한 로맨틱 호캉스를 찾는 연인들에게 적극 추천한다"고 말했다.

