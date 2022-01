70대 남성 재택치료자, 코로나19 먹는치료제 처방… 국내 첫 사례

[아시아경제 김대현 기자] 코로나19 재택치료자 중 먹는 치료제를 처방받은 국내 첫 사례가 나왔다.

14일 오후 중앙사고수습본부(중수본)는 코로나19 확진 판정을 받은 70대 남성이 대전에서 처음으로 비대면 진료를 통해 먹는 치료제를 처방받았고, 저녁 8시 투약 예정이라고 밝혔다.

이 남성은 전날 기침 등 증상으로 유전자증폭(PCR) 검사를 받았고, 이날 오전 확진 판정을 받았다. 그는 기초역학조사 후 재택치료 대상으로 확정돼 관리의료기관인 대전한국병원에서 비대면 진료를 받았다.

비대면 진료를 담당한 의사는 건강상태 및 기저질환 등을 문진하고, 의약품안전사용서비스(DUR)을 조회해 투약 중인 병용금기 의약품이 없는 것을 확인한 후 먹는 치료제 투약을 결정했다. 약국에선 이 처방에 따라 중복으로 DUR 확인을 거쳐 조제한 약을 환자에게 전달했다.

이 남성은 의료진의 처방 및 약국의 복약지도에 따라 이날 저녁 8시 치료를 투약할 예정이다. 관리의료기관에선 투약 1~2시간 이후 유선으로 투약여부 및 건강상태를 확인할 계획이다.

