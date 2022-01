공수처, '출범 1주년' 기념행사 최소화…기자간담회도 취소

[아시아경제 김형민 기자] 오는 21일 출범 1주년을 맞는 고위공직자범죄수사처(공수처)가 기념행사를 최소화하기로 했다. 각종 논란이 불거진 가운데 기자간담회도 열지 않기로 했다.

공수처는 "21일 오후 2시 출범 1주년 행사를 청사에서 외부 인사 초청 없이 처·차장, 부서장과 검사 등 28명만 참석한 가운데 방역 지침을 준수하면서 조촐하게 진행할 예정"이라고 14일 밝혔다.

김진욱 공수처장의 발언과 기념촬영으로 첫돌 행사를 최소화한 채 외부에 비공개한 상태로 연다.

지난해 1월 21일 당시 윤호중 국회 법제사법위원장, 추미애 법무부 장관 등이 참석한 가운데 현판 제막식을 여는 등 성대하게 진행한 출범식과 대조적이다.

공수처는 출입기자단이 요청한 김 처장의 기자간담회도 "이번에는 열지 않기로 했다"며 "추후 일정을 검토해 추진하도록 하겠다"고 양해를 구했다.

김 처장은 지난해 6월17일 취임 뒤 첫 기자간담회를 연 것을 마지막으로 기자들과 공식적으로 소통한 적이 없다.

이러한 결정은 '고발 사주' 의혹 등 윤석열 국민의힘 대선후보와 관련된 4건의 수사가 마무리되지 않았고 무더기 통신 자료 조회와 기자에 대한 통신영장 집행 등으로 불거진 '사찰' 논란이 식지 않고 있어 내려진 것으로 보인다. 공개행사와 간담회를 열었다가 관련 질문을 받았을 경우 답변하기 힘들 것이란 점도 고려했을 가능성도 있다.

