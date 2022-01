경남교육청, 2022년 평준화지역 일반고 합격자 배정

학교별 예비소집 1월 17일, 등록은 1월 19일까지 완료

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경남교육청은 올해 평준화 지역 5개 학군 합격자 1만2177명을 대상으로 한 학교 배정을 14일 홈페이지를 통해 발표했다.

배정은 합격자를 남, 여로 구분해 9등급으로 나눈 후 무작위로 진행된다.

3차 추첨까지는 학교 등급별 정원만큼 이뤄지고, 4차 추첨부터는 정원 미달 학교를 대상으로 시행한다.

배정이 완료된 학생은 17일 월요일까지 배정 학교에 등록해 입학 등록 안내를 받고 반드시 19일 수요일까지 등록을 마쳐야 한다.

미등록 시 입학이 취소되며 22학년도에 고등학교 입학이 불가하다.

추가모집 기간은 12일 수요일부터 17일 월요일까지 진행되고, 현재 1학군 구창원과 5학군 거제에서 진행 중이다.

홍정희 진로교육과장은 “평준화 지역 입학전형은 모든 과정이 투명하고 공정하게 진행된다”며, “경남교육청은 원거리 통학 문제 개선, 학교 간 격차 해소를 위해 다각적인 노력을 기울여 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr