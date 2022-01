대구서 먹는 코로나19 치료제 ‘팍스로비드’ 14일부터 투약

재택치료·생활치료센터 입소자 우선 공급 … 무증상자는 투약 제외

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 대구시 보건당국이 14일 먹는 코로나19 치료제 팍스로비드 처방에 들어갔다고 밝혔다.

이번 치료제는 365명분(재택치료 215명, 생활치료센터 150명)으로 공급 받았으며, 대상자가 생기면 즉시 투약 예정이다.

팍스로비드는 증상 발현 후 5일 이내에 중증으로 진행될 위험이 큰 경증·중등증 환자로 65세 이상 또는 면역 저하자 중 재택치료를 받거나 생활치료센터에 입소한 사람에게 우선 투약한다. 무증상자는 투약 대상에서 제외된다.

재택치료자는 대구시의 지정을 받은 대구의료원, 칠곡경북대학교병원, 계명대학교 대구동산병원, 한영한마음아동병원의 비대면 진료를 받은 뒤 지정 약국과 보건소를 통해 치료제를 전달받게 된다.

생활치료센터 입소자는 전담 의료진을 통해 투약이 이뤄지며, 의료진은 복용 중인 대상자를 매일 유선 모니터링을 실시한다.

경구용 치료제는 복용 중 증상이 개선되더라도 정해진 용법·용량에 따라 복용을 완료해야 하며, 3정을 1일 2회, 5일간 복용한다.

또한 병용금지 의약품을 복용했거나, 신장 및 간에 장애가 있는 대상자는 투여가 제한 또는 금지된다.

이영희 대구시 시민건강국장은 “지난 12일 8개 구·군 보건소, 관리의료기관 4개소, 전담 약국 8개소가 함께 경구용 치료제 처방·전달 연습을 마쳤다”며, “경구용 치료제가 코로나19로 인한 중증 환자 비율을 떨어뜨리길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr