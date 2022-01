[아시아경제 이민우 기자] 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 352,000 전일대비 3,000 등락률 +0.86% 거래량 62,511 전일가 349,000 2022.01.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"효성화학, 호실적 행진+증가하는 NFT 가치...목표가 9% ↑"[인사] 효성티앤씨·효성첨단소재효성화학, 특수가스 공급계약 체결 close 은 특수가스 공급 계약을 체결했다고 14일 공시했다. 계약 상대방과의 비밀유지 조항에 의거해 계약 상세내용은 밝히지 않았다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr